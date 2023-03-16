В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Германия отменила Кубок мира по женской рапире, чтобы не принимать российских спортсменов

Ирина Елагина
18:24 16.03.2023
Этап Кубка мира по женской рапире планировалось провести 5-6 мая в Таубербишофсхайме.
Германия отменила Кубок мира по женской рапире, чтобы не принимать российских спортсменов
© Фото: IMAGO, Eibner-Pressefoto, Maximili, Globallookpress
Читайте нас на:

Федерации фехтования Германии выразила свое несогласие с решением Международной федерации FIE вернуть на состязания российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Исполком федерации отменил этап Кубка мира, намеченный на 5-6 мая в Таубербишофсхайме, чтобы не принимать рапиристок из России и Белоруссии.

«Обсуждения последних дней после решения Конгресса FIE снова разрешить участие России и Беларуси вызвали бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Немыслимо, как это должно было произойти. Решение международной федерации делает проведение турнира невозможным», - приведено на сайте организации заявление главы германской федерации Клаудии Бокель.

Бокель подчеркнула, что в знак солидарности с Украиной решение о допуске российских спортсменов на соревнования нужно отложить на какое-то время, и «это было бы единственно верным путем».

Этап Кубка мира по женской рапире должен был пройти в Таубербишофсхайме (земля Баден-Вюртемберг) 5-6 мая, соревнования должны были стать одними из первых, где могли выступить россиянки. В Таубербишофсхайме вырос глава МОК Томас Бах, который является чемпионом Игр-1976 в командном турнире рапиристов.

Напомним, что FIE разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. По мнению вице-спикера Госдумы Светланы Журовой, МОК тоже вправе принять решение о допуске наших спортсменов на Олимпийские игры под нейтральным флагом, «и в суд на них никто подать не сможет, потому что это один из первых пунктов олимпийской хартии».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:54 В стране и мире
Видео
Песков ответил на вопрос, откуда у Путина столько сил для работы
18:24 В стране и мире
Германия отменила Кубок мира по женской рапире, чтобы не принимать российских спортсменов
17:04 В стране и мире
Видео
Внук де Голля призвал Францию сыграть свою роль в урегулировании конфликта на Украине
16:20 В стране и мире
Видео
«Что русскому хорошо, для немца смерть»: Путин напомнил поговорку, говоря о немецких компаниях
16:10 В стране и мире
Видео
Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест
Популярное
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
«КП»: Костомаров после операции испытывает боли и кричит на близких
Роджер Уотерс пригрозил судом за отмену его концертов в Германии
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.