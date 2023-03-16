Германия отменила Кубок мира по женской рапире, чтобы не принимать российских спортсменов

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Федерации фехтования Германии выразила свое несогласие с решением Международной федерации FIE вернуть на состязания российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Исполком федерации отменил этап Кубка мира, намеченный на 5-6 мая в Таубербишофсхайме, чтобы не принимать рапиристок из России и Белоруссии.

«Обсуждения последних дней после решения Конгресса FIE снова разрешить участие России и Беларуси вызвали бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Немыслимо, как это должно было произойти. Решение международной федерации делает проведение турнира невозможным», - приведено на сайте организации заявление главы германской федерации Клаудии Бокель.

Бокель подчеркнула, что в знак солидарности с Украиной решение о допуске российских спортсменов на соревнования нужно отложить на какое-то время, и «это было бы единственно верным путем».

Этап Кубка мира по женской рапире должен был пройти в Таубербишофсхайме (земля Баден-Вюртемберг) 5-6 мая, соревнования должны были стать одними из первых, где могли выступить россиянки. В Таубербишофсхайме вырос глава МОК Томас Бах, который является чемпионом Игр-1976 в командном турнире рапиристов.

Напомним, что FIE разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. По мнению вице-спикера Госдумы Светланы Журовой, МОК тоже вправе принять решение о допуске наших спортсменов на Олимпийские игры под нейтральным флагом, «и в суд на них никто подать не сможет, потому что это один из первых пунктов олимпийской хартии».