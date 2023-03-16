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Путин назвал «хорошей музыкой» прошлогодний профицит торгового баланса РФ

Алексей Курильченко
14:46 16.03.2023
По сравнению с 2021 годом профицит вырос на 70% и составил 332 миллиарда долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Профицит торгового баланса России в 332 миллиарда долларов - это «хорошая музыка». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Растет и внешнеторговый оборот - в 2022 году он увеличился более чем на 8%. Также выросли показатели экспорта и снизились показатели импорта.

«Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся, как я понимаю, в Доме музыки - вот такая хорошая музыка!» - сказал президент.

Также Путин заявил, что внутренний спрос в России вышел на территорию устойчивого роста. В апреле розничный товарооборот должен составить не менее 5%.

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