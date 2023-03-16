«Птица не наша, уходим»: наших бойцов чуть не засек украинский БПЛА

Съемочная группа «Звезды» вместе с бойцами отправилась на линию соприкосновения. И даже оказалась недалеко от вражеских позиций. Наших ребят едва не заметили украинские разведчики.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Северском направлении предрассветный час. Чтобы оказаться на позициях, съемочной группе «Звезды» пришлось заночевать в расположении бойцов 2-го армейского корпуса. Днем сюда не попасть, все передвижения отслеживает противник, ночью постоянно работает артиллерия в обе стороны. До окопов националистов отсюда меньше 500 метров.

Каждое утро бойцов встречает новый пейзаж. Свежие воронки от ночных обстрелов, на земле поваленные снарядами деревья, хотя еще вечером они были целы. Заместитель командира роты с позывным «Паштет» - наш проводник. Он показывает окопы националистов на пути к нашим позициям. Всего месяц назад из них боевики киевского режима вели обстрелы близлежащих сел.

Выдвигались из расположения мы еще затемно, проводник заранее предупредил, что идти нужно будет очень осторожно, с первыми лучами Солнца. Пустые каркасы кассетных боеприпасов вдоль тропы, верный знак того, что противник в очередной раз рассыпал над позициями противопехотные мины – «Лепестки».

Одной и той же дорогой здесь не пользуются, велика вероятность попасть под огонь миномета, наведенного с воздуха. В разрушенном селе замечаем украинский танк Т-64, как выяснилось, вполне исправный.

Танкисты 2-го армейского корпуса часто восстанавливают вражеские танки, чтобы использовать их потом в бою. Время этого пока не пришло, слишком близко к линии соприкосновения он застрял. Солнце встало, намного активнее стали себя вести и националисты, где-то над нами слышно жужжание коптера.

«Уходим ребята, птица не наша, уходим», - говорит «Паштет».

Вместе с проводником стараемся побыстрее покинуть опасный район. Интенсивность огня со стороны националистов в последнее время хотя и снизилась, все же остается достаточно высокой. А вот уровень подготовки боевиков заметно упал, это сразу подмечают те, кто противостоит им здесь не первый месяц.

«Враг никаких наступательных действий не производит. И нехватка отдельных профессиональных бойцов, таких как снайпера. Сейчас это один снайпер, который, как я понимаю, бегает и не успевает выполнять задачу. То есть с той стороны нехватка живой силы противника, нехватка БК и вообще техники», - поясняет командир батальона с позывным «Штурман».

Бои под Северском носят в основном позиционный характер. Сам город уже находится в полукольце, охват населенного пункта идет планомерно, без суеты и лишних потерь. Боевики киевского режима хоть и не оставляют попыток контратаковать на этом направлении, однако, раз за разом несут потери. Наши бойцы хорошо закрепились на новых позициях и продолжают их укреплять.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.