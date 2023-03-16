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Военкор «Звезды» показал подбитый украинский Т-64 на Северском направлении

Валентин Гвоздев
16:27 16.03.2023
У «шестьдесят четвертого» разорвало левую гусеничную ленту.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские артиллеристы подбили танк противника Т-64 на Северском направлении. Военный корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев показал последствия поражения украинской боевой машины.

У «шестьдесят четвертого» разорвана левая гусеничная лента, но специалисты отремонтируют танк, после чего машина будет служить уже российским Вооруженным силам.

«Во время наступления наша артиллерия “разула” его, то есть подбила левую гусеницу. Танк будет отбуксирован в рембат, где его вернут в строй, но уже под нужды наших войск», - рассказал корреспондент.

Ранее в Минобороны рассказали и о потерях украинских вооруженных формирований. По словам представителя российского оборонного ведомства, за последние сутки ️только на Донецком направлении уничтожено до 275 украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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