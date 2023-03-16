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Тысячи человек прошли по улицам Парижа в знак протеста против пенсионной реформы

Игнат Далакян
Александр Федорчак
18:01 16.03.2023
Пенсионный возраст во Франции, согласно реформе, планируется поднять с 62 до 64 лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Во Франции сегодня решается судьба пенсионной реформы, которая вызвала волну протестов в стране. Законопроект предполагает повышение пенсионного возраста - с 62 до 64 лет. За два месяца в стране прошли уже восемь общенациональных забастовок. Большинство из них собирали более миллиона участников. Акции протеста сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. Однако, как сообщают французские СМИ, Эммануэль Макрон пригрозил распустить парламент, если депутаты провалят голосование.

Дубинками и слезоточивым газом французская полиция разгоняет мирно начинавшуюся акцию. Уже в восьмой раз с начала года на улицы крупных городов Пятой республики вышли демонстранты. Тысячи человек с флагами ведущих профсоюзов Франции прошли по улицам Парижа в знак протеста против пенсионной реформы.

Антиправительственный митинг очень быстро вылился в уличные беспорядки. В протестующих полетели гранаты со слезоточивым газом. Те в ответ жгли мусор и били витрины магазинов. По данным парижской полиции, в акции приняли участие 37 тысяч человек. И это только в столице.

В Лионе демонстранты дрались с полицией. Били витрины магазинов. Несколько профсоюзных групп требовали одного - чтобы президент Макрон отказался от своих планов повысить пенсионный возраст на два года. 

Свою забастовку объявили и французские мусорные компании. Они обещали, что минимум до 20 марта не будут вывозить отходы с улиц Парижа, по которым прокатилась волна протестов против пенсионной реформы. На зловонный запах и горы отходов жалуются туристы.

«На некоторых улицах, особенно в центре Парижа, это немного слишком, потому что было даже трудно ориентироваться. Честно говоря, это немного расстраивало. Потому что красивые улицы, а потом ты видишь весь мусор и все остальное, все запахи, неприятное впечатление, конечно», - рассказала жительница Парижа.

А президент Франции продолжает продавливать реформу о повышении пенсионного возраста. Объясняя это просто: чем дольше люди будут работать, тем больше бюджетных денег удастся сэкономить. При этом никаких комментариев по поводу волны насилия в своей стране Макрон не дает. Зато активно обсуждает ситуацию с протестами в Грузии, где местное правительство точно таким же образом при помощи силовиков пыталось пресечь незаконные акции.

А вот в своей стране президент Макрон готов, судя по всему, идти до конца, не считаясь с протестующими. По данным одного из крупнейших новостных каналов страны BFMTV, Макрон даже пригрозил распустить национальный парламент, в случае если его пенсионная реформа не будет одобрена депутатами.

Ранее Сенат Франции одобрил вызвавшую массовые протесты пенсионную реформу. Французский премьер Элизабет Борн считает, что нововведения обеспечат будущее пенсий французских граждан.

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