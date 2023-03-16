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Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля общественный деятель Пьер де Голль выразил разочарование политикой нынешних властей Пятой республики. По мнению Пьера, Франция должна быть более независимой, как это было во времена его деда, и отказаться от двуличных действий по отношению к России.

«Я сожалею об этой политике - даже не знаю, можно ли ее назвать политикой, поскольку она не основывается на понятной стратегии. По моему мнению, это скорее реакция и в особенности отражение потери автономии и авторитета Франции на международной арене. Но это очень двуличная политика, поскольку она зависима от НАТО и американцев. Весьма двулична еще и потому, что они говорят, что хотят поражения России на Украине, и одновременно не хотят унизить Россию», - заявил деятель.

Шарль де Голль всегда боролся за независимость Франции - как военную, так экономическую и политическую. Выход из военного командования НАТО в 1966 году сделал Францию полностью автономным государством, первой независимой ядерной державой, напомнил Пьер де Голль. В наше время Пятая республика должна напомнить Западу об этом.

«Я полагаю, что Франция должна сыграть свою роль в Европе, в урегулировании конфликта на международной арене... Но власти, к сожалению, очень зависимы от общественного мнения и будущих выборов. Жалею, что у них нет долгосрочного видения. Все, что мой дед возводил, они разрушили. Конечно, я против этого», - сказал де Голль.

Ранее Пьер де Голль заявил, что западные страны заранее планировали «заговор» против России. По его словам, в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе не виновата Россия, Евросоюз и США тем временем всячески пытаются возложить ответственность за него на Москву.