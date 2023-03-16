В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Внук де Голля призвал Францию сыграть свою роль в урегулировании конфликта на Украине

Алексей Курильченко
17:04 16.03.2023
Общественный деятель выразил свое разочарование двуличной политикой современного Парижа, полностью зависимого от НАТО и США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля общественный деятель Пьер де Голль выразил разочарование политикой нынешних властей Пятой республики. По мнению Пьера, Франция должна быть более независимой, как это было во времена его деда, и отказаться от двуличных действий по отношению к России.

«Я сожалею об этой политике - даже не знаю, можно ли ее назвать политикой, поскольку она не основывается на понятной стратегии. По моему мнению, это скорее реакция и в особенности отражение потери автономии и авторитета Франции на международной арене. Но это очень двуличная политика, поскольку она зависима от НАТО и американцев. Весьма двулична еще и потому, что они говорят, что хотят поражения России на Украине, и одновременно не хотят унизить Россию», - заявил деятель.

Шарль де Голль всегда боролся за независимость Франции - как военную, так экономическую и политическую. Выход из военного командования НАТО в 1966 году сделал Францию полностью автономным государством, первой независимой ядерной державой, напомнил Пьер де Голль. В наше время Пятая республика должна напомнить Западу об этом.

«Я полагаю, что Франция должна сыграть свою роль в Европе, в урегулировании конфликта на международной арене... Но власти, к сожалению, очень зависимы от общественного мнения и будущих выборов. Жалею, что у них нет долгосрочного видения. Все, что мой дед возводил, они разрушили. Конечно, я против этого», - сказал де Голль.

Ранее Пьер де Голль заявил, что западные страны заранее планировали «заговор» против России. По его словам, в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе не виновата Россия, Евросоюз и США тем временем всячески пытаются возложить ответственность за него на Москву.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:04 В стране и мире
Видео
Внук де Голля призвал Францию сыграть свою роль в урегулировании конфликта на Украине
16:20 В стране и мире
Видео
«Что русскому хорошо, для немца смерть»: Путин напомнил поговорку, говоря о немецких компаниях
16:10 В стране и мире
Видео
Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест
16:04 В стране и мире
В ФСБ РФ прокомментировали ситуацию с пожаром в Ростове-на-Дону
15:37 В стране и мире
В Волгограде пресекли попытку поджога Мамаева кургана
Популярное
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
«КП»: Костомаров после операции испытывает боли и кричит на близких
Роджер Уотерс пригрозил судом за отмену его концертов в Германии
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.