Ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как российский народ сегодня, считает Пьер де Голль.

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Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что западные страны заранее планировали «заговор» против России. По его словам, в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе не виновата Россия, Евросоюз и США тем временем всячески пытаются возложить ответственность за него на Москву.

«Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», - сказал Пьер де Голль изданию AgoraVox.

Кроме того, внук французского экс-лидера, касаясь темы заморозки активов РФ, указал, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».

Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «рассинхронизацию» между США и Европой. Французский лидер объяснил «рассинхронизацию» в отношениях стран ценами на энергоносители.