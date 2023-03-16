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МО РФ сообщило об уничтожении до 275 украинских боевиков на Донецком направлении

15:06 16.03.2023
Также уничтожены два украинских танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 275 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений “Южной” группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275 украинских военнослужащих», - сказал он.

Помимо живой силы, украинские вооруженные формирования понесли серьезные потери в военной технике. Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, за сутки уничтожены два украинских танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Ураган», буксируемая 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная гаубица «Гвоздика», американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоданиловка и Щербаки. Конашенков озвучил суточные потери украинской стороны в личном составе на этих направлениях. По его словам, они составили до 60 человек. Также противник недосчитался четырех танков, бронеавтомобиля, гаубицы Д-20 и американской буксируемой гаубицы М777. На Херсонском направлении суточные потери неприятеля превысили 35 человек. Уничтожены украинский танк, две боевые машины РСЗО «Град», а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении поражены живая сила и техника противника в Харьковской области и в ЛНР. Уничтожены до 50 украинских боевиков, два автомобиля, а также гаубица М777. На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в ЛНР и ДНР. Суточные потери неприятеля в живой силе превысили 100 человек. Уничтожены две украинские БМП, две боевые бронированные машины, САУ «Акация», а также гаубица Д-30.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится о поражении пункта управления украинской мотопехотной бригады в ДНР и уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в ЛНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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