Мать младенца, умершего в Сочи от истощения, отправили под домашний арест

По решению суда женщина проведет под домашним арестом два месяца.

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Жена блогера-сыроеда Максима Лютого проведет два месяца под домашним арестом по уголовному делу о смерти их месячного сына от истощения. Решение о содержании подследственной под домашним арестом принял Лазаревский районный суд г. Сочи.

Как сообщает пресс-служба, матери младенца инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Избранная мера пресечения назначена по ходатайству следователя краевого СУ СКР.

Напомним, что младенец блогера-сыроеда Максима Лютого скончался 8 марта по пути в больницу, следствие полагает, что причиной смерти месячного мальчика стали эксперименты его родителей с питанием. Как считают эксперты, родители слишком рано перевели ребенка с материнского молока на растительную пищу.