В стране и мире В ФСБ РФ прокомментировали ситуацию с пожаром в Ростове-на-Дону Игнат Далакян В ведомстве отметили, что в результате происшествия имеются пострадавшие. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Федеральная служба безопасности России прокомментировала пожар на территории здания пограничной службы ведомства в Ростове-на-Дону. «В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения», - говорится в сообщении ведомства. Согласно заявлению спецслужбы, в результате инцидента есть пострадавшие. Ранее очевидцами были сняты кадры пожара, который произошел в здании погранслужбы ФСБ России. Пламя охватило большую часть здания ведомства. Сообщалось, что к тушению возгорания выехали 20 пожарных подразделений. Экспертное мнение и аналитика