В стране и мире Горящее здание ростовской погранслужбы ФСБ сняли с высоты Алексей Курильченко Судя по кадрам, пламя уже охватило большую часть здания. © Видео: Вконтакте, Людмила Филатова © Фото: Вконтакте, Людмила Филатова Читайте нас на: Жители Ростова-на-Дону опубликовали в соцсетях кадры полыхающего здания погранслужбы ФСБ РФ. Видео снято сверху, из окна многоэтажного дома. Судя по кадрам, пламя уже охватило большую часть здания. Столб дыма поднялся на десятки метров. На фоне можно услышать сирены машин экстренных служб. Как сообщили в МЧС РФ, на место возгорания выехали 20 пожарных подразделений. Информации о пострадавших не поступало. О причинах пожара пока не сообщается. Экспертное мнение и аналитика