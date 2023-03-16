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Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России

Игнат Далакян
15:13 16.03.2023
Президент России отметил, что уровень урожая значительно превышает показатели европейских стран.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что западным странам придется обратиться к России даже за репой. Об этом глава государства сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу. Репа - хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придется ехать», - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что уровень урожая в РФ значительно превышает те показатели, которые есть в странах Европы.

Президент России также добавил, что ситуация с антироссийскими санкциями ему напоминает пословицу «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».

Немногим ранее Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что внутренний спрос в Российской Федерации вышел на территорию устойчивого роста. Глава Российского государства отметил, что показатель инфляции по итогам марта должен составить менее 4%, что является ниже показателей в странах Европы.

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