Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что западным странам придется обратиться к России даже за репой. Об этом глава государства сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу. Репа - хороший продукт, но и за репой, наверное, к нам придется ехать», - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что уровень урожая в РФ значительно превышает те показатели, которые есть в странах Европы.

Президент России также добавил, что ситуация с антироссийскими санкциями ему напоминает пословицу «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».

Немногим ранее Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что внутренний спрос в Российской Федерации вышел на территорию устойчивого роста. Глава Российского государства отметил, что показатель инфляции по итогам марта должен составить менее 4%, что является ниже показателей в странах Европы.