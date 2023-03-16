Минобороны: ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 над ЛНР

Самолет был сбит в районе населенного пункта Нововодяное.

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Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России (ВКС) удалось сбить украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Нововодяное. Об этом сообщил 16 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - сказал он на брифинге.

Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об успехах российских сил ПВО. Так, за сутки перехвачено восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

В новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские военные за сутки поразили пункт управления украинской бригады, уничтожили два ЗРК и РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.