Минобороны: ВКС РФ сбили украинский МиГ-29 над ЛНР
Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России (ВКС) удалось сбить украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Нововодяное. Об этом сообщил 16 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - сказал он на брифинге.
Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об успехах российских сил ПВО. Так, за сутки перехвачено восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотников в Харьковской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
В новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские военные за сутки поразили пункт управления украинской бригады, уничтожили два ЗРК и РЛС контрбатарейной борьбы американского производства.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.