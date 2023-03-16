Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Взрыв случайно запечатлел видеорегистратор припаркованного неподалеку автомобиля.
© Видео: Telegram, Ростов №1 © Фото: Telegram, Ростов №1
Автомобильный видеорегистратор запечатлел момент взрыва на территории здания пограничной службы ФСБ РФ в Ростове-на-Дону. Видео распространили местные Telegram-каналы.
Автомобиль, в котором находился регистратор, был припаркован в нескольких сотнях метров от здания службы. Можно услышать звук взрыва, после чего у здания поднимается клуб дыма.
Возгорание в здании погрануправления ФСБ РФ произошло 16 марта. Как сообщили в МЧС РФ, на место возгорания выехали 20 пожарных подразделений. Сообщается об одном пострадавшем - он госпитализирован в тяжелом состоянии.