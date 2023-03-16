Глава Ростовской области Голубев назвал причину пожара в здании погрануправления ФСБ

По словам Василия Голубева, при пожаре пострадал один человек.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что предварительной причиной пожара в здании пограничного управления ФСБ стало замыкание электропроводки внутри одного из хозяйственных помещений. По его словам, в результате инцидента пострадал один человек, в настоящее время он госпитализирован.

«Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен», - написал Голубев у себя в Telegram.

Глава региона добавил, что в тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС России. Губернатор резюмировал, что угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет, но в целях безопасности проводится эвакуация жителей.

Возгорание в здании погрануправления ФСБ РФ произошло 16 марта. Как сообщили в МЧС РФ, на место пожара выехали 20 пожарных подразделений. Автомобильный видеорегистратор запечатлел момент взрыва на территории здания.