Опубликованы кадры пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону на территории здания пограничного управления ФСБ произошел пожар. Очевидцы публикуют кадры в социальных сетях, на которых виден черный столб густого дыма, исходящего из здания.

«Подразделения выехали на Сиверса, 20. Информация уточняется», - сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

По указанному адресу как раз и находится здание регионального пограничного управления ФСБ. Сведения о площади возгорания выясняются, сотрудники спасательного ведомства выехали на место происшествия.



Ранее в Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 «квадратов». К устранению огня были привлечены около 25 специалистов ведомства и шесть единиц спецтехники.