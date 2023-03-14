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В Wildberries опровергли информацию о «забастовках» в компании

Ирина Елагина
21:49 14.03.2023
По информации компании, пункты самовывоза функционируют в рабочем режиме.
В Wildberries опровергли информацию о «забастовках» в компании
© Фото: Sergey Petrov news.ru via globallookpress.com
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Пресс-служба компании Wildberries опровергла информацию о закрытии пунктов выдачи и «забастовках».

«Пункты самовывоза продолжают работу в стандартном режиме», - подчеркнули в компании.

Официальный представитель Wildberries сообщил, что 14 марта в офис компании пришла группа 10-15 человек, назвавшихся «представителями партнерских пунктов выдачи».

«Они отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис», - отметили в компании.

В Wildberries считают, что «Телеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров.

По мнению Wildberries, «представители выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров». В компании признают, что такая проблема имеется.

«К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары - например, на дешевые аналоги или товары без маркировки», - говорится в официальном сообщении.

Компании пришлось усилить меры безопасности, чтобы исключить случаи мошенничества.

Ранее сообщалось о жалобах сотрудников пунктов выдачи заказов на штрафы за различные нарушения правил обслуживания клиентов.

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