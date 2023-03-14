В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 «квадратов»
Пожар устраняют около 25 специалистов ведомства и шесть единиц спецтехники.
© Фото: mchs_official Telegram
Спасатели МЧС РФ тушат пожар, бушующий на площади порядка 1600 квадратных метров. Сообщается, что горит металлический ангар в городе Тавда Свердловской области.
В тушении участвуют около 25 специалистов ведомства и шесть единиц специальной техники. Об этом написало МЧС России в своем Telegram-канале.
«В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 метров квадратных. По предварительной информации пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и шести единиц техники», - гласит опубликованная информация.
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