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В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 «квадратов»

Дарина Криц
02:44 14.03.2023
Пожар устраняют около 25 специалистов ведомства и шесть единиц спецтехники.
В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 «квадратов»
© Фото: mchs_official Telegram
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Спасатели МЧС РФ тушат пожар, бушующий на площади порядка 1600 квадратных метров. Сообщается, что горит металлический ангар в городе Тавда Свердловской области.

В тушении участвуют около 25 специалистов ведомства и шесть единиц специальной техники. Об этом написало МЧС России в своем Telegram-канале.

«В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 метров квадратных. По предварительной информации пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и шести единиц техники», - гласит опубликованная информация.

© mchs_official Telegram

Немногим ранее в подмосковном Одинцово произошел пожар на площади 4320 квадратных метров. МЧС РФ информировало, что произошло частичное обрушение на двух тысячах квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать.

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