В стране и мире В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 «квадратов» Дарина Криц Пожар устраняют около 25 специалистов ведомства и шесть единиц спецтехники. © Фото: mchs_official Telegram Читайте нас на: Спасатели МЧС РФ тушат пожар, бушующий на площади порядка 1600 квадратных метров. Сообщается, что горит металлический ангар в городе Тавда Свердловской области. В тушении участвуют около 25 специалистов ведомства и шесть единиц специальной техники. Об этом написало МЧС России в своем Telegram-канале. «В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 метров квадратных. По предварительной информации пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано порядка 25 человек и шести единиц техники», - гласит опубликованная информация. © mchs_official Telegram Немногим ранее в подмосковном Одинцово произошел пожар на площади 4320 квадратных метров. МЧС РФ информировало, что произошло частичное обрушение на двух тысячах квадратных метров. Позже пожар удалось локализовать. Экспертное мнение и аналитика