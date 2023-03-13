«Апокалипсис начинается с Украины»: как Киев использует веру для борьбы с собственным народом

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На территорию Киево-Печерской лавры приехала комиссия. Это связано, видимо, с недавним обещанием украинского Минкульта провести ревизию в стенах обители. Сейчас монастырские постройки находятся в бессрочной аренде канонической УПЦ. Но власти Украины хотят, чтобы неугодные им священнослужители покинули лавру. И уже озвучили срок.

Теперь официально Киево-Печерская лавра получила предписание, согласно которому до 29 марта монахи обязаны покинуть свои кельи. На сайте монастыря раскрывают причины этого решения.

«Свой ультиматум чиновники Минкульта объясняют выводами Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине. Однако в указанном письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано», - сообщили в лавре.

Эта «межведомственная группа» была создана по поручению Зеленского, а «нарушения выполнения отдельных задач» означают нарушения при эксплуатации помещений, но что они собой представляют, никто не поясняет, доказательства не прикладываются. Настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи будут бороться и отстаивать свои права.

«29 марта мы должны, монахи, более 200 человек, оставить стены Киево-Печерской лавры, свой дом. Внуки революции, внуки вождей, гонителей Церкви Христовой, сегодня прикрываются благом. Наверное, апокалипсис начинается с Украины», - заявил митрополит Павел.

И это только начало апокалипсиса. По словам митрополита, Успенский и Трапезный соборы после передачи во власть раскольников, так называемой Православной церкви Украины, были осквернены.



Болгаркой сторонники ПЦУ взламывают дверь Михайловского собора в Киевской области. Вера - как инструмент политической борьбы власти со своим же народом. Неоднократные обыски, персональные санкции против священников и откровенные акты вандализма - как, например, показательное сжигание головных уборов священников.

«Это все может закончиться насильственными акциями. Священников задерживают, содержат в спецслужбах, подвергают допросам. Есть случаи, когда многие священники просто пропали без вести, их судьба неизвестна, это добавляет страха и ужаса в обстановку, которая создается усилиями украинских властей», - рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе.

С юридической точки зрения Нижняя лавра - собственно монастырь и пещеры с мощами русских святых - отдана в бессрочное управление УПЦ правительством экс премьер-министра Украины Николая Азарова, и расторгнуть это решение государство просто так не может.

«Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, мы считаем это недопустимым и считаем, что мировое сообщество должно отреагировать на подобное возмутительное отношение», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский Минкульт готовится провести ревизию святых мощей и реликвий, которые сейчас находятся в древнейшем монастыре, и уцелеет ли вообще наследие православной веры, к которому столетиями съезжаются паломники, неизвестно.

«Печальная картина. Это 12,5 тысячи приходов, это ровно половина РПЦ, и эта половина прекращает свое существование», - сказал историк церкви и писатель Сергей Бычков.

Рейдерский захват колыбели русского православия не останется без внимания, по крайней мере со стороны Москвы. Патриарх Кирилл обращается к мировому сообществу - просьба защитить УПЦ уже направлена папе римскому Франциску и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ранее православный диакон Юрий (Георгий) Максимов прокомментировал ситуацию с выселением монахов из Киево-Печерской лавры. По словам религиозного деятеля, курс на гонение священнослужителей украинская власть взяла еще до начала СВО.