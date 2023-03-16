В Сочи задержали жену блогера-сыроеда Максима Лютого

Женщина родила ребенка дома, не обратившись при этом за помощью к квалифицированным медикам, отмечает следствие.

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Следственный комитет России сообщил о задержании в Сочи матери младенца, который, по предварительной информации, умер от истощения. Следователи завели на женщину уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, женщина родила ребенка, находясь дома. В больницу за помощью медиков она не обращалась. Вместе с тем фигурантка не поставила сына на учет в медучреждение и не позволила врачам провести осмотр младенца для диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

«В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи, женщина с сожителем самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в больницу», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, ребенок родился в семье блогера Максима Лютого, который известен как радикальный сыроед. Мужчина и его супруга также исповедуют и праноедение - «питание» энергией солнца и воздуха. Предполагается, что такую систему питания блогер пытался привить и малышу, из-за чего тот скончался.