Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык

Кроме русского языка, трансляция заседания ведется на английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.

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Заседание Международной федерации футбола (FIFA) теперь можно прослушать на русском языке. Так, на сайте организации в настройках аудиотрансляции среди других языков можно выбрать русский. Напомним, FIFA утвердила русский язык в качестве официального в марте 2022 года.

Помимо русского, заседание можно прослушать на английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках. 73-й конгресс FIFA проходит сегодня в Руанде. На мероприятии запланированы выборы президента организации.

Ранее FIFA отказалась показывать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022. По данным телеканала CNN, соответствующий отказ с удивлением восприняли в офисе главы государства.

