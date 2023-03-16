Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Кроме русского языка, трансляция заседания ведется на английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.
© Фото: IMAGO, Marc Schueler, Globallookpress
Заседание Международной федерации футбола (FIFA) теперь можно прослушать на русском языке. Так, на сайте организации в настройках аудиотрансляции среди других языков можно выбрать русский. Напомним, FIFA утвердила русский язык в качестве официального в марте 2022 года.
Помимо русского, заседание можно прослушать на английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках. 73-й конгресс FIFA проходит сегодня в Руанде. На мероприятии запланированы выборы президента организации.
Ранее FIFA отказалась показывать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022. По данным телеканала CNN, соответствующий отказ с удивлением восприняли в офисе главы государства.