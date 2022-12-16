По сообщению телеканала, в офисе президента Украины отказ восприняли с удивлением, так как думали, что FIFA хочет использовать площадку для «благой цели».

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Международная федерация футбола (FIFA) не покажет перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре видеообращение Зеленского. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

Согласно его данным, соответствующее обращение поступило в FIFA из офиса президента Украины. Источник телеканала также отметил, что отказ там восприняли с удивлением.

«Мы думали, FIFA хотела бы использовать свои площадки для благой цели», - заявили в офисе Зеленского.

Финальная встреча чемпионата мира по футболу в Катаре начнется в воскресенье, 18 декабря, в 18.00 (мск). На стадионе «Лусаил» кубок разыграют сборные Аргентины и Франции.

Ранее обозреватель электронного журнала American Thinker Оливия Мюррей опубликовала статью, в которой назвала систему шефства, которую планирует ввести Зеленский, «продажей страны по частям с молотка». По ее мнению, полученные Киевом в качестве помощи средства будут разворованы из-за высокого уровня коррупции на Украине.