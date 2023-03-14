© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

На Западе поставили под сомнения возможности украинской армии наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Такую точку зрения выразило издание The Washingtop Post. По данным газеты, качество украинских сил за последний год существенно снизилось.

В материале говорится, что на это повлиял приток неопытных призывников, а также отсутствие в достаточном количестве артиллерийских снарядов и минометных мин.

«Такие мрачные оценки распространили ощутимый, хотя и в основном не высказываемый пессимизм от линии фронта до коридоров власти в Киеве», - пишет издание.

В статье также подчеркивается, что неспособность Киева наступать может спровоцировать критику в адрес США и Европы за то, что они медлили с углублением программ подготовки и поставками боевых машин, в том числе Bradley и танки Leopard. Вместе с тем газета цитирует немецкого чиновника, который сообщил, что потери украинских боевиков составляют порядка 120 тысяч человек убитыми и ранеными, но украинские власти не расскажут об этом публично из-за недоверия.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон желает открыть второй фронт против России в Грузии.