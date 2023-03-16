Члены Общественного совета при МО РФ посетили танковое и суворовское военные училища в Татарстане

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Члены рабочей группы встретились с руководством республики, а также начальством Казанского гарнизона, военных учебных заведений, военнослужащими и членами их семей. особе внимание делегация уделила условиям прохождения службы и всестороннему обеспечению, включая медицинское, военнослужащих Казанского гарнизона и их жен с детьми.

«Мы посещаем гарнизоны, воинские части, чтобы ознакомиться с тем, как живут и служат наши офицеры и солдаты, как живут их семьи. <…> Особенно в период СВО мы должны понимать, что человек не должен переживать, что с детьми, что с женой, есть ли у них все для нормальной жизни. Мы докладываем обо всем лично министру и его заместителям. Пишем различные документы, чтобы оказать содействие», - заявил Павел Гусев, председатель Общественного совета при МО РФГусев.

Кроме этого, рабочая группа изучила деятельность ветеранских, юнармейских и общественных организаций. Были рассмотрены насущные проблемы и способы их решения.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации. Он считает, что необходима системная поддержка родных тех, кто «воюет и защищает», чтобы «ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки».

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.