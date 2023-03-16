Члены Общественного совета при МО РФ посетили танковое и суворовское военные училища в Татарстане
Вместе с членами Общественного совета при МО РФ Павел Гусев провел ряд рабочих встреч с начальством военных учебных заведений, руководством республики, военнослужащими и членами их семей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Рабочая группа Общественного совета при МО РФ во главе с Павлом Гусевым посетила Казанское высшее танковое командного ордена Жукова Краснознаменное и Казанское суворовское военные училища в рамках рабочей поездки в республику Татарстан. Они также пообщались с семьями военнослужащих, поскольку бойцы в зоне СВО не должны переживать о том, есть ли все для нормальной жизни у их жен и детей.
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