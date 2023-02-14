Кириенко призвал поддерживать семьи участников спецоперации

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о необходимости на постоянной основе помогать семьям участников спецоперации.

По мнению Кириенко, такую поддержку родственникам тех, кто «воюет и защищает», нужно оказывать прежде всего на муниципальном уровне.

С просьбой о соучастии Кириенко обратился к руководителям муниципалитетов на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

«Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки», - приводит РИА Новости слова Кириенко.

Система социальной помощи семьям участников, как считает Кириенко, должна работать в ежедневном режиме.

«Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», - подчеркнул спикер.

Напомним, что все участники спецоперации получают единовременные выплаты на уровне 195 тысяч рублей, кроме того, ежемесячное денежное вознаграждение. В российских регионах уже есть программы поддержки семей участников СВО. Например, в Крыму решили с 1 апреля таким семьям бесплатно выдавать земельные участки.

Ранее Сергей Кириенко наградил героев-десантников, отличившихся в ходе спецоперации.