В стране и мире Немецкий концерн E.ON полностью списал долю в «Северном потоке» Елизавета Потейчук Доля концерна E.ON в компании Nord Stream AG составляет 15,5%. © Фото: IMAGO, Olaf Schuelke, Globallookpress Читайте нас на: Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON полностью списал свою долю в 15,5% в компании Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток». «В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока - 1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года», - цитирует ТАСС годовой ответ E.ON. Отмечается, что по сравнению с 31 декабря 2021 года это снижение составляет порядка 1,2 миллиарда евро. Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проинформировал, что Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Генеральной прокуратурой и ФСБ России по вопросам расследования диверсий на ветках трубопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Экспертное мнение и аналитика