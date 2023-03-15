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Немецкий концерн E.ON полностью списал долю в «Северном потоке»

Елизавета Потейчук
10:12 15.03.2023
Доля концерна E.ON в компании Nord Stream AG составляет 15,5%.
Немецкий концерн E.ON полностью списал долю в «Северном потоке»
© Фото: IMAGO, Olaf Schuelke, Globallookpress
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Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON полностью списал свою долю в 15,5% в компании Nord Stream AG, которая является оператором газопровода «Северный поток».

«В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока - 1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года», - цитирует ТАСС годовой ответ E.ON.

Отмечается, что по сравнению с 31 декабря 2021 года это снижение составляет порядка 1,2 миллиарда евро.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя проинформировал, что Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Генеральной прокуратурой и ФСБ России по вопросам расследования диверсий на ветках трубопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2».

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