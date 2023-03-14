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Российский «Град» ударил по «глазам» украинских боевиков на Марьинском направлении

Владислав Кустов
18:31 14.03.2023
Наблюдательные пункты врага служат ему «глазами», позволяющими следить за перемещениями российских войск. Эти «глаза» надо уничтожить.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов работает в Донецкой Народной Республике. Рев реактивных систем залпового огня раскатывается по донбасским степям, неся тревожные вести врагу и подбадривая российских солдат.

«Говорили нам пехотинцы: радует сердце, когда слышно, как работает "Град". Возможно, сейчас наши продвинутся вперед чуть-чуть, пока противник под "Градом" не может высунуть головы», - прокомментировал корреспондент.

Боевая машина стоит замаскированная. Она приехала недавно, ее быстро закидали ветками, чтобы не увидел вражеский беспилотник. Позиция подготовлена к работе.

«Звезда» уже снимала работу этого артиллеристского подразделения пару недель назад. Тогда противник по ним не доставал. С тех пор позиции они сменили. Стоят к Марьинке чуть ближе, бьют чуть дальше. Боевики отвечают. Поэтому очень важны маскировка и быстрая скорость работы.

На Марьинском направлении бои можно было бы назвать позиционными, но российская пехота продолжает вгрызаться в укрепления украинских боевиков. Те, в свою очередь, пытаются перехватить инициативу.

«Пару дней назад противник пытался устроить контратаку. Частично уничтожен, некоторые группы отступили. Там все смешано, войска и мобилизованные. И, так понимаю, и частные компании есть американские», - признался боец с позывным Петрович.

Когда «Град» нанес удар, вместе с ним с позиции оперативно ретировалась и съемочная группа, чтобы не пострадать от ответного обстрела противника. Сейчас артиллеристы бьют одиночными, чтобы точнее рассчитать поправки. Удары наносятся по «глазам» противника. Так военные называют вражеские наблюдательные пункты.

Ранее сообщалось, что 152-мм «Гиацинты» уничтожили военные объекты и живую силу украинских боевиков в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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