На Западе растет недовольство объемами военной и финансовой помощи киевскому режиму, но это не мешает странам НАТО все больше и больше втягиваться к украинский конфликт.

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В ЕС с новой силой зазвучали опасения относительно все большей вовлеченности в конфликт на Украине, который подводит их все ближе к открытому столкновению с Российской Армией. Так, например, считают в Венгрии. А в Германии из-за критики в адрес вооруженных формирований киевского режима в отставку готовятся отправить высокопоставленного генерала Бундесвера. В ответ на аргументированные опасения лишь принимаются решения об увеличении военных бюджетов. О том, что стоит за полярными мнениями и реальными делами, разбирался Константин Коковешников.

Хочешь мира, готовься к войне. Именно так в духе известной латинской мудрости страны Запада, как уверяют они, стремятся обеспечить лучшие переговорные позиции Киева, продолжая поставлять Украине оружие и тем самым увеличивая прибыли собственных оружейных корпораций.

«Работают на пределе возможностей, но не могут предоставить Киеву 400 тысяч снарядов в месяц. Рынок оружия сравним с джунглями», - пишет испанская газета El País.

И именно этим объясняется совместная закупка вооружения на 2 млрд долларов, как уже было с защитными масками и вакцинами во время пандемии.

А вот, что по этому поводу пишет один из авторов журнала American Thinker.

«Военная промышленность США хотела войны и получила. Цель - обескровить и ослабить Россию трясиной сродни вьетнамской, чтобы по фантазиям великих мыслителей-неоконсерваторов вычеркнуть одну из двух держав, способных сказать «нет» Америке», - отмечено в публикации в American Thinker.

Хотя сами западные политики не считают это давлением на Россию.

«На переговорах ООН неоднократно подчеркивалось: Украина готова к миру. Но, конечно, это не должно быть сделано под давлением. Нельзя принуждать к миру силой», - подчеркнул Олаф Шольц, канцлер Германии.

О том, что сегодня в Европе практически не осталось сил, представляющих так называемый лагерь мира, рассказал министр обороны Венгрии. Эта страна - против поставок на Украину оружия и за немедленное прекращение огня и переговоры с Россией.

Тем временем в Бундесвере, как пишет газета Bild, громкий скандал. Сообщается, что министр обороны Борис Писториус отправляет на пенсию генерального инспектора - аналога статс-секретаря. Причины отставки Цорна не называют. Среди возможных называют его прогноз вокруг дальнейшего развития ситуации на Украине и позицию против поставок оружия и техники.

«Вы направляете, мы уничтожаем. Идет активно процесс делимитаризации не только Украины, но уже и НАТО. И технику мы уничтожаем, которую они направляют. Солдаты будут направляться - будут (уничтожаться) солдаты. Но они самого этого не хотят, как я понимаю, чужими руками жар загребать», - считает Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Сегодня из Берлина и Мадрида пришли практически синхронные сообщения о том, что там завершилась подготовка украинских военнослужащих на танках Leopard-2. Германия уже передала Киеву почти два десятка бронированных машин. И теперь в Бундестаге заявляют, что их собственная армия находится не в лучшей форме.

«В вооруженных силах Германии (бундесвере) "не хватает всего", и это затрудняет несение службы», - отметила Ева Хегль, уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны.

При этом нельзя сказать, что на Западе не понимают риски вливания огромных финансовых средств в поставки оружия на Украину.

«Я считаю, что нужно получить результат за наши деньги. Проблема нынешних украинских властей не в том, что они недостаточно тратят, а в том, что они получают недостаточно за свои деньги. Они много тратят на внутреннюю бюрократию и недостаточно на передовую военную технику», - заявил Пьер Пуальевр, лидер Консервативной партии Канады

И сегодня же стало известно, что ЕС увеличил на треть размер Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия на Украину - до 8 млрд долларов. Программа рассчитана на ближайшие пять лет.