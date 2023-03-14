В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США признали, что цель Америки на Украине - обескровить Россию любой ценой

Константин Коковешников
Ирина Елагина
22:44 14.03.2023
На Западе растет недовольство объемами военной и финансовой помощи киевскому режиму, но это не мешает странам НАТО все больше и больше втягиваться к украинский конфликт.
© Видео: ТК «Звезда» © Фото: Christian Charisius dpa Globallookpress
Читайте нас на:

В ЕС с новой силой зазвучали опасения относительно все большей вовлеченности в конфликт на Украине, который подводит их все ближе к открытому столкновению с Российской Армией. Так, например, считают в Венгрии. А в Германии из-за критики в адрес вооруженных формирований киевского режима в отставку готовятся отправить высокопоставленного генерала Бундесвера. В ответ на аргументированные опасения  лишь принимаются решения об увеличении военных бюджетов. О том, что стоит за полярными мнениями и реальными делами, разбирался Константин Коковешников. 

Хочешь мира, готовься к войне. Именно так в духе известной латинской мудрости страны Запада, как уверяют они, стремятся обеспечить лучшие переговорные позиции Киева, продолжая поставлять Украине оружие и тем самым увеличивая прибыли собственных оружейных корпораций.

«Работают на пределе возможностей, но не могут предоставить Киеву 400 тысяч снарядов в месяц. Рынок оружия сравним с джунглями», - пишет испанская газета El País.

И именно этим объясняется совместная закупка вооружения на 2 млрд долларов, как уже было с защитными масками и вакцинами во время пандемии.

А вот, что по этому поводу пишет один из авторов журнала American Thinker.

«Военная промышленность США хотела войны и получила. Цель - обескровить и ослабить Россию трясиной сродни вьетнамской, чтобы по фантазиям великих мыслителей-неоконсерваторов вычеркнуть одну из двух держав, способных сказать «нет» Америке», - отмечено в публикации в American Thinker.

Хотя сами западные политики не считают это давлением на Россию.

«На переговорах ООН неоднократно подчеркивалось: Украина готова к миру. Но, конечно, это не должно быть сделано под давлением. Нельзя принуждать к миру силой», - подчеркнул Олаф Шольц, канцлер Германии.

О том, что сегодня в Европе практически не осталось сил, представляющих так называемый лагерь мира, рассказал министр обороны Венгрии. Эта страна - против поставок на Украину оружия и за немедленное прекращение огня и переговоры с Россией.

Тем временем в Бундесвере, как пишет газета Bild, громкий скандал. Сообщается, что министр обороны Борис Писториус отправляет на пенсию генерального инспектора - аналога статс-секретаря. Причины отставки Цорна не называют. Среди возможных называют его прогноз вокруг дальнейшего развития ситуации на Украине и позицию против поставок оружия и техники.

 «Вы направляете, мы уничтожаем. Идет активно процесс делимитаризации не только Украины, но уже и НАТО.  И технику мы уничтожаем, которую они направляют. Солдаты будут направляться - будут (уничтожаться) солдаты. Но они самого этого не хотят, как я понимаю, чужими руками жар загребать», - считает Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Сегодня из Берлина и Мадрида пришли практически синхронные сообщения о том, что там завершилась подготовка украинских военнослужащих на танках Leopard-2. Германия уже передала Киеву почти два десятка бронированных машин. И теперь в Бундестаге заявляют, что их собственная армия находится не в лучшей форме.

«В вооруженных силах Германии (бундесвере) "не хватает всего", и это затрудняет несение службы», - отметила Ева Хегль, уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны.

При этом нельзя сказать, что на Западе не понимают риски вливания огромных финансовых средств в поставки оружия на Украину.

«Я считаю, что нужно получить результат за наши деньги. Проблема нынешних украинских властей не в том, что они недостаточно тратят, а в том, что они получают недостаточно за свои деньги. Они много тратят на внутреннюю бюрократию и недостаточно на передовую военную технику», - заявил Пьер Пуальевр, лидер Консервативной партии Канады

И сегодня же стало известно, что ЕС увеличил на треть размер Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия на Украину - до 8 млрд долларов. Программа рассчитана на ближайшие пять лет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:44 Армия
В МО РФ сообщили подробности крушения американского БПЛА MQ-9 в Черном море
20:19 В стране и мире
Видео
Путин назвал «чушью» причастность Украины к взрыву на «Северных потоках»
19:00 В стране и мире
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
18:28 В стране и мире
Небензя сообщил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по расследованию теракта на «Северных потоках»
16:17 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.