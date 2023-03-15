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Опубликованы кадры работы подразделений психологической борьбы в зоне СВО

07:30 15.03.2023
Аудиотрансляции, которые проигрываются из специальных машин на базе БТР, систематически мешают украинским боевикам отдыхать в ночное время после боев.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские подразделения психологической борьбы Восточного военного округа (ВВО) ведут работу на южно-донецком направлении. Специальные бронемашины на базе БТР, оборудованные громкоговорителями, выдвигаются на передовую, чтобы транслировать противнику заранее заготовленные аудиопрограммы. Техника позволяет эффективно работать с расстояния около пяти километров. Для трансляций экипажи машин выбирают скрытые позиции.

Сообщения могут иметь информативный характер с призывами сложить оружие и добровольно сдаться в плен. Вместе с тем машины способны имитировать широкий спектр звуков, предназначенных для подавления морального духа противника. Аудиотрансляции систематически мешают украинским боевикам отдыхать в ночное время после боев.

Аудиосообщения проигрываются на нескольких языках. По мере расширения круга иностранных наемников в рядах украинских боевиков, пополняется и список языков, на которые переведены тексты посланий.

Кроме того, бойцы активно применяют агитационные материалы, листовки, которые доставляют на сторону противника в специальных агитационных снарядах. Они применяются ствольной артиллерией или расчетами реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Град». Подлетая к укрытию противника, такой снаряд раскрывается и рассыпает листовки над позициями боевиков.

Напомним, Министерство обороны России показало, как бойцы «БРМ-2АМ» отработали навыки поражения «вражеских целей» в тыловом районе зоны СВО.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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