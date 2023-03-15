Опубликованы кадры работы подразделений психологической борьбы в зоне СВО
Российские подразделения психологической борьбы Восточного военного округа (ВВО) ведут работу на южно-донецком направлении. Специальные бронемашины на базе БТР, оборудованные громкоговорителями, выдвигаются на передовую, чтобы транслировать противнику заранее заготовленные аудиопрограммы. Техника позволяет эффективно работать с расстояния около пяти километров. Для трансляций экипажи машин выбирают скрытые позиции.
Сообщения могут иметь информативный характер с призывами сложить оружие и добровольно сдаться в плен. Вместе с тем машины способны имитировать широкий спектр звуков, предназначенных для подавления морального духа противника. Аудиотрансляции систематически мешают украинским боевикам отдыхать в ночное время после боев.
Аудиосообщения проигрываются на нескольких языках. По мере расширения круга иностранных наемников в рядах украинских боевиков, пополняется и список языков, на которые переведены тексты посланий.
Кроме того, бойцы активно применяют агитационные материалы, листовки, которые доставляют на сторону противника в специальных агитационных снарядах. Они применяются ствольной артиллерией или расчетами реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Град». Подлетая к укрытию противника, такой снаряд раскрывается и рассыпает листовки над позициями боевиков.
Напомним, Министерство обороны России показало, как бойцы «БРМ-2АМ» отработали навыки поражения «вражеских целей» в тыловом районе зоны СВО.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов