Армия Бойцы «БРМ-1КМ» отработали навыки поражения «вражеских целей» в тыловом районе зоны СВО Обновленные машины «БРМ-1КМ» сделаны на базе БМП со специальным электронным оборудованием. Они могут обнаруживать цели на расстоянии более пяти километров и поражать их на дистанции более 1500 метров. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В тыловом районе зоны проведения СВО бойцы ЦВО отработали учебно-боевые задачи на модернизированных разведывательных машинах «БРМ-1КМ». Об этом сообщили в Минобороны России. Расчеты боевых машин поражают цели на расстоянии более 1500 метров огнем из 30-мм автоматической пушки 2А42 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Операторы-наводчики ведут стрельбу, используя современную компьютеризированную систему управления огнем. «Обновленная машина "БРМ-1КМ" представляет из себя боевую машину на базе БМП со специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которые существенно расширяют возможности экипажа вести контроль за боевой обстановкой», - добавили в ведомстве. Бойцы легко обнаруживают движущиеся наземные объекты противника на дистанции более пяти километров благодаря портативной РЛС ближней разведки СБР-5М «Фара-ВР», которая входит в состав «БРМ-1КМ». Она же позволяет определять координаты и характеристики цели. © Минобороны России Алгоритм работы военнослужащих на модернизированных «БРМ-1КМ» выглядит следующим образом: выезжают на позицию, выставляют переносную установку ближней разведки, проводят радиолокацию местности, наблюдают за движением цели, если она передвигается, и, как только объект поражения замирает на месте, бойцы снимают его координаты, с пульта наводят на цель и передают артиллерии, которая завершает выполнение боевойзадачи. © Минобороны России Ранее в тыловом районе СВО опытные инструкторы провели занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке для бойцов ВДВ. В ходе тренировки они уничтожили танк и группу пехоты условного противника. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика