Бойцы «БРМ-1КМ» отработали навыки поражения «вражеских целей» в тыловом районе зоны СВО
В тыловом районе зоны проведения СВО бойцы ЦВО отработали учебно-боевые задачи на модернизированных разведывательных машинах «БРМ-1КМ». Об этом сообщили в Минобороны России.
Расчеты боевых машин поражают цели на расстоянии более 1500 метров огнем из 30-мм автоматической пушки 2А42 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Операторы-наводчики ведут стрельбу, используя современную компьютеризированную систему управления огнем.
«Обновленная машина "БРМ-1КМ" представляет из себя боевую машину на базе БМП со специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которые существенно расширяют возможности экипажа вести контроль за боевой обстановкой», - добавили в ведомстве.
Бойцы легко обнаруживают движущиеся наземные объекты противника на дистанции более пяти километров благодаря портативной РЛС ближней разведки СБР-5М «Фара-ВР», которая входит в состав «БРМ-1КМ». Она же позволяет определять координаты и характеристики цели.