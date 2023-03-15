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Бойцы «БРМ-1КМ» отработали навыки поражения «вражеских целей» в тыловом районе зоны СВО

05:15 15.03.2023
Обновленные машины «БРМ-1КМ» сделаны на базе БМП со специальным электронным оборудованием. Они могут обнаруживать цели на расстоянии более пяти километров и поражать их на дистанции более 1500 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В тыловом районе зоны проведения СВО бойцы ЦВО отработали учебно-боевые задачи на модернизированных разведывательных машинах «БРМ-1КМ». Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчеты боевых машин поражают цели на расстоянии более 1500 метров огнем из 30-мм автоматической пушки 2А42 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Операторы-наводчики ведут стрельбу, используя современную компьютеризированную систему управления огнем.

«Обновленная машина "БРМ-1КМ" представляет из себя боевую машину на базе БМП со специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которые существенно расширяют возможности экипажа вести контроль за боевой обстановкой», - добавили в ведомстве.

Бойцы легко обнаруживают движущиеся наземные объекты противника на дистанции более пяти километров благодаря портативной РЛС ближней разведки СБР-5М «Фара-ВР», которая входит в состав «БРМ-1КМ». Она же позволяет определять координаты и характеристики цели.

© Минобороны России

Алгоритм работы военнослужащих на модернизированных «БРМ-1КМ» выглядит следующим образом: выезжают на позицию, выставляют переносную установку ближней разведки, проводят радиолокацию местности, наблюдают за движением цели, если она передвигается, и, как только объект поражения замирает на месте, бойцы снимают его координаты, с пульта наводят на цель и передают артиллерии, которая завершает выполнение боевойзадачи.

© Минобороны России

Ранее в тыловом районе СВО опытные инструкторы провели занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке для бойцов ВДВ. В ходе тренировки они уничтожили танк и группу пехоты условного противника.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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