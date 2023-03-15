В 2022 году в Москве выявили почти на 50% больше нарушений в области миграционного законодательства РФ

Также правоохранители установили более 2,8 тысяч фактов фиктивной постановки иностранцев и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.

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За минувший 2022 год в Москве удалось выявить порядка 215 тысяч нарушений в сфере миграционного законодательства. Так, данный показатель почти вдвое - на 47,1% - выше, чем годом ранее. Об этом сообщили в столичном главке полиции.

«В результате принятых мер в сфере незаконной миграции в 2022 году в ходе проверочных мероприятий выявлено 214 855 (на 47,1% больше, чем в 2021 году) нарушений в области миграционного законодательства России», - приводит информацию ведомства ТАСС.

Также в полиции сообщили о фиксации 106 преступлений в области организации незаконной миграции. Вместе с тем правоохранители выявили более 2,8 тысяч фактов фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

«Принято свыше 33,2 тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Закрыт въезд на территорию России более 48,3 тысячам иностранных граждан», - заявили в ведомстве.

Помимо этого, в ГУ МВД России по городу Москве рассказали, какое количество находящихся в розыске лиц удалось выявить за минувший год. При помощи государственной автоматизированной информационной системы «Сфера» в метро Москвы за 12 месяцев прошлого года выявлено 2463 лица, находившихся в розыске.