Камеры метро Москвы помогли выявить за 2022 год почти 2,5 тысячи разыскиваемых

Среди них оказалось 375 человек, считавшихся пропавшими без вести, из которых 85 - несовершеннолетних.

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Камеры с функцией распознавания лиц в столичном метрополитене позволили выявить почти 2500 человек, находящихся в розыске. Среди них установлены 535 человек, причастных к совершению опасных для общества деяний.

Также камеры помогли задержать 2088 человек, совершивших преступления. Распознавать лица позволяет информационная система «Сфера». Сведения приводит ТАСС, в распоряжении которого оказались материалы УВД метрополитена г. Москвы.

«В результате использования государственной автоматизированной информационной системы "Сфера" за 12 месяцев 2022 года УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве выявлено 2463 лица, находившихся в розыске, в том числе задержано: 2088 лиц за совершение преступлений, установлено 375 лиц категории "без вести пропавшие", из них 85 несовершеннолетних», - сообщает агентство.

Для сравнения: за 12 месяцев 2021 года система «Сфера» позволила установить 2273 разыскиваемых человека, а также 1954 человека за совершение преступлений и 319 человек категории «без вести пропавшие».

Ранее на камеры видеонаблюдения попал момент закладки взрывчатки под припаркованный автомобиль председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. На записи видно, как мужчина некоторое время ходит вокруг машины, оглядывается. После он присаживается к заднему левому колесу автомобиля и протягивает руку под его днище, после чего удаляется.