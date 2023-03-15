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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло рядом с побережьем Камчатки

Вероника Волосунова
05:13 15.03.2023
В связи с тем, что эпицентр землетрясения располагался в 191 км от Петропавловска в акватории Тихого океана, жители полуострова почти не ощутили подземных толчков.
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло рядом с побережьем Камчатки
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Утром 15 марта в акватории Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9.  Об этом сообщили в информагентстве «Камчатка» со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр природного явления находился в 191 километре на юго-восток от Петропавловска на глубине 58 километров. При этом жители полуострова подземных толчков почти не ощущали.

Днем ранее в этом же районе произошли землетрясения магнитудой 5,0 и 3,8. Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в начале февраля текущего года.

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