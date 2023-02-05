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У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Ирина Елагина
05:26 05.02.2023
Подземные толчки магнитудой 5,6 отмечены недалеко от поселка Усть-Камчатск.
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Ученые-геофизики РАН отметили сейсмоактивность на Камчатке. По данным исследователей, землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья полуострова. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

На интерактивной карте научного центра отмечено, что подземные толчки на глубине 34 километров зафиксированы в 13.14 4 февраля, эпицентр землетрясения располагается на расстоянии 57 километров от поселка Усть-Камчатск.

Усть-Камчатск находится в сейсмоопасной зоне. Одно из сильных землетрясений произошло здесь в 2010 года, когда из-за извержения вулканов Ключевская Сопка и Шивелуч почти весь населенный пункт оказался под слоем пепла.

Ранее сообщалось, что на Курильских островах началось извержение вулкана Эбеко, клубы белого пара поднимаются ввысь над кратерным озером Корбута. Для ученых пока загадка, почему Эбеко «лихорадит» примерно раз в два года, гораздо чаще, чем другие вулканы Курильской гряды.

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