В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков не стал комментировать сообщения о решении Индии поддержать потолок цен на нефть

Анастасия Бобылева
14:22 13.03.2023
Ранее сообщалось о планах Индии придерживаться введенных ограничений.
Песков не стал комментировать сообщения о решении Индии поддержать потолок цен на нефть
© Фото: Fyodor Borisov, Transport Photo Images, Globallookpress
Читайте нас на:

В Кремле не стали комментировать новость о решении Индии придерживаться потолка цен на российскую нефть. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в экономических вопросах Россия ориентируется прежде всего на свои контакты с Нью-Дели.

«У нас есть определенные решения, принятые на этот счет президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить», - добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что также в РФ обращают внимание на сообщения информационных агентств.

Ранее появились сообщения о том, что Индия не собирается нарушать введенный потолок цен на российскую нефть. Страна будет закупать нефть по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:38 Армия
Видео
Российские войска отрезают противника от путей снабжения на Авдеевском направлении
13:10 В стране и мире
В Кремле не прокомментировали возможный визит Си Цзиньпина в Москву
13:01 В стране и мире
Путин и Пашинян обсудили вопросы безопасности на армяно-азербайджанской границе
12:00 В стране и мире
Видео
В Крыму задержан боевик украинского нацбата имени Челебиджихана*
10:57 В стране и мире
ФСБ РФ задержала мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинских боевиков
Популярное
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.