Песков не стал комментировать сообщения о решении Индии поддержать потолок цен на нефть

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В Кремле не стали комментировать новость о решении Индии придерживаться потолка цен на российскую нефть. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в экономических вопросах Россия ориентируется прежде всего на свои контакты с Нью-Дели.

«У нас есть определенные решения, принятые на этот счет президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить», - добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что также в РФ обращают внимание на сообщения информационных агентств.

Ранее появились сообщения о том, что Индия не собирается нарушать введенный потолок цен на российскую нефть. Страна будет закупать нефть по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.