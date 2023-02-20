Бойцы ВДВ уничтожили танк и группу пехоты условного противника на тренировке в тыловом районе СВО

Опытные инструкторы проводят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовке в тыловом районе южного сектора спецоперации.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразили из гранатомета танк и группу пехоты условного противника в тыловой зоне южного сектора зоны специальной военной операции. Огневая подготовка подразделений ведется с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Опытные инструкторы проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке, готовят экипажи боевых машин десанта БМД-2К-АУ. Основной этап тренировки - огневая подготовка. Группы стреляют из различных видов стрелкового оружия, гранатометов и штатного вооружения БМД.

На максимальном расстоянии цели поражаются метким огнем из 30-мм автоматической пушки, при более близком контакте условный противник уничтожается из спаренного 7,62-мм пулемета ПКТ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7д, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и стрелкового оружия.

«Мишень находилась на расстоянии 1300 метров, мишень была выполнена в форме танка. "Танк" был поражен и "группа пехоты" тоже была поражена полностью», - рассказал наводчик гранатомета АГС-17 Давид.

Занятия на полигоне проходят по несколько часов каждый день в условиях, максимально приближенных к боевым. После прохождения подготовки военнослужащие вольются в состав штатных подразделений ВДВ и начнут выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

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Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.