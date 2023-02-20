Уничтожение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков показали с коптера

Враг спрятался в бетонных трубах, поразить украинских диверсантов гранатой с дрона не вышло, и штурмовой группе пришлось приблизиться вплотную к противнику.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы разведчиков ЮВО. Они уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что вражеские диверсанты были обнаружены с помощью квадрокоптера. Противник засел в канаве под полевой дорогой.

Уронить на головы боевиков гранату с дрона не вышло - неприятель занял позиции в бетонных трубах в канаве. Тогда в дело вступила сводная штурмовая группа. Прикрываемые БТР-82А, бойцы приблизились к противнику.

Враг был прижат к канаве шквальным огнем. В это же время один из разведчиков подобрался вплотную и закинул в бетонную трубу осколочную гранату, уничтожив украинских боевиков.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов