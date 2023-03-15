В стране и мире Путин назначил Владислава Кузнецова и.о. главы Чукотки Игнат Далакян Путин поблагодарил Кузнецова за проделанную ранее работу и пожелал успехов на новой должности. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который был первым заместителем председателя правительства ЛНР. О назначении говорится на сайте пресс-службы Кремля. Глава российского государства провел с Владиславом Кузнецовым рабочую встречу по видеосвязи. «Владимир Владимирович, я готов послужить Родине там, где я нужен», - ответил он на вопрос президента РФ о том, как Кузнецов относится к предложению возглавить Чукотку. Владимир Путин поблагодарил его за уже выполненную работу и пожелал удачи на новой должности. Ранее лидер Российской Федерации, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета. Владимир Путин считает, что страна находится на этапе создания условий для уверенного развития. Экспертное мнение и аналитика