Путин назначил Владислава Кузнецова и.о. главы Чукотки
Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который был первым заместителем председателя правительства ЛНР. О назначении говорится на сайте пресс-службы Кремля.
Глава российского государства провел с Владиславом Кузнецовым рабочую встречу по видеосвязи.
«Владимир Владимирович, я готов послужить Родине там, где я нужен», - ответил он на вопрос президента РФ о том, как Кузнецов относится к предложению возглавить Чукотку.
Владимир Путин поблагодарил его за уже выполненную работу и пожелал удачи на новой должности.
Ранее лидер Российской Федерации, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета. Владимир Путин считает, что страна находится на этапе создания условий для уверенного развития.