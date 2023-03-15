Опубликованы кадры из разрушенной квартиры дома в Донецке, куда попал снаряд ВСУ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Донецк сегодня вновь оказался под обстрелом украинских националистов. Били из крупного калибра, больше всего разрушений в Петровском и Куйбышевском районах. Снаряды рвались на придомовых территориях. Есть раненые. Известно о двух пострадавших детях. Тем временем наши войска продолжают теснить противника. Артиллеристы Западного военного округа поддерживают штурмовые группы, накрывая места скопления боевиков.

В многоквартирный жилой дом в Донецке ударил снаряд 155-миллиметрового натовского калибра. Вероятно снаряд был осколочно-фугасный. Все стены в следах от осколков.

«Вот во что превратилась сама квартира. Практически нет стены. Здесь балкон. Сколько осколков. То есть снаряд был осколочно-фугасный. Осколочно-фугасный, который поражает живую силу. Именно имеет убойную силу не против техники, не против зданий, а против людей», - показывает корреспондент.

Поражающие элементы прилетели и в соседнюю комнату. Там находился мальчик 13-ти лет. Увезли в больницу.

«Там дочка с ним находится. Врачи пока не выходили. Лежит на операции», - рассказывает бабушка раненого мальчика.

Прифронтовой район Донецка. Здесь нет военных объектов. Но каждый день сюда в жилые кварталы летят украинские снаряды. На улице среди обломков детские игрушки. Жители дома, не боясь повторного обстрела, латают окна.

Снаряды падали сегодня и в Куйбышевском районе Донецка. Там ранен подросток. Где-то за городом слышны звуки контрбатарейной борьбы. Работает российская артиллерия, отвечает украинским боевикам на их артобстрелы.

Ранее наш корреспондент показал разрушенную квартиру дома изнутри, куда попал снаряд украинских националистов. Боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра.