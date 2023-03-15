В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры из разрушенной квартиры дома в Донецке, куда попал снаряд ВСУ

Владислав Кустов
Игнат Далакян
21:52 15.03.2023
Украинские националисты использовали осколочно-фугасный снаряд, который поражает живую силу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Донецк сегодня вновь оказался под обстрелом украинских националистов. Били из крупного калибра, больше всего разрушений в Петровском и Куйбышевском районах. Снаряды рвались на придомовых территориях. Есть раненые. Известно о двух пострадавших детях. Тем временем наши войска продолжают теснить противника. Артиллеристы Западного военного округа поддерживают штурмовые группы, накрывая места скопления боевиков.

В многоквартирный жилой дом в Донецке ударил снаряд 155-миллиметрового натовского калибра. Вероятно снаряд был осколочно-фугасный. Все стены в следах от осколков.

«Вот во что превратилась сама квартира. Практически нет стены. Здесь балкон. Сколько осколков. То есть снаряд был осколочно-фугасный. Осколочно-фугасный, который поражает живую силу. Именно имеет убойную силу не против техники, не против зданий, а против людей», - показывает корреспондент.

Поражающие элементы прилетели и в соседнюю комнату. Там находился мальчик 13-ти лет. Увезли в больницу.

«Там дочка с ним находится. Врачи пока не выходили. Лежит на операции», - рассказывает бабушка раненого мальчика.

Прифронтовой район Донецка. Здесь нет военных объектов. Но каждый день сюда в жилые кварталы летят украинские снаряды. На улице среди обломков детские игрушки. Жители дома, не боясь повторного обстрела, латают окна.

Снаряды падали сегодня и в Куйбышевском районе Донецка. Там ранен подросток. Где-то за городом слышны звуки контрбатарейной борьбы. Работает российская артиллерия, отвечает украинским боевикам на их артобстрелы.

Ранее наш корреспондент показал разрушенную квартиру дома изнутри, куда попал снаряд украинских националистов. Боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:22 В стране и мире
Видео
Путин назначил Владислава Кузнецова и.о. главы Чукотки
20:10 В стране и мире
Генсек ООН призвал Киев соблюдать права православных верующих на Украине
17:40 Армия
Видео
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны САР Махмудом Аббасом
18:52 В стране и мире
Видео
В Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами для противотанкового гранатомета
17:30 Армия
В Аравийском море начались военно-морские учения России, Китая и Ирана
Популярное
Роджер Уотерс пригрозил судом за отмену его концертов в Германии
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.