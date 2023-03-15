Украинские боевики обстреляли Донецк и ранили подростка

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские вооруженные формирования вновь обстреляли Петровский район Донецка. В результате был ранен подросток, ему оказывается медицинская помощь.

Школьник пострадал из-за прямого попадания украинского снаряда в жилой дом. На месте побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. По его словам, украинские боевики применили осколочно-фугасный снаряд, на стенах, полу и потолке видны многочисленные следы попаданий осколков. Квартира разрушена от обстрела, внешняя стена практически полностью отсутствует.

Петровский - один из самых обстреливаемых районов Донецка, поскольку он находится ближе всего к линии соприкосновения. Также сегодня ранение в этом районе получила женщина 1963 года рождения.

Ранее Минобороны показало работу расчетов САУ «Мста-С». В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили замаскированные позиции украинских боевиков.