Согласно сообщению МВД РФ, из тайника было изъято около 100 единиц выстрелов для противотанкового гранатомета и 102 пороховых снаряда.

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с боеприпасами на заброшенном складе в Херсонской области.

«Сотрудники полиции в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий обнаружили в помещении заброшенного склада тайник с боеприпасами», - говорится в Telegram-канале МВД РФ.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 100 боеприпасов для противотанкового гранатомета и 102 пороховых снаряда. Сообщается, что все боеприпасы были переданы для хранения на склад Минобороны России.

Министерство внутренних дел России на данный момент проводит проверку по факту обнаружения тайника. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ.

Ранее сотрудники Федеральной безопасности Российской Федерации пресекли канал поставок оружия и боеприпасов в Белгородской области. В частности, российские сотрудники спецслужб извлекли 77 ручных гранат и 14 противотанковых ракет.