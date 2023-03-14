ФСБ РФ задержала жителя Ставрополья, подозреваемого в работе на СБУ

Задержанному мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю задержала местного жителя, который подозревается в работе на спецслужбы Украины. Пресс-служба ведомства сообщила, что житель собирал информацию о воинских частях.

Как передает РИА Новости, ФСБ установила, что в марте 2022 года житель Шпаковского муниципального округа переписывался с сотрудниками СБУ, которым дал добровольное согласие на оказание помощи, направленное на то, чтобы нанести ущерб безопасности РФ.

Согласно сообщению ведомства, подозреваемый также собирал фотоматериалы о ж/д станциях и воинских частях Ставропольского края для передачи сотрудникам спецслужб Украины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее ФСБ России на границе с Казахстаном задержала мужчину, который предпринял попытку попасть в ряды украинских националистов. Житель города Петрозаводск 1989 года рождения был задержан в Астраханской области.