Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны САР Махмудом Аббасом

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Сирии Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Минобороны России.

Переговоры прошли сегодня в Москве. Была обсуждена ситуация в Сирии, а также вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Министры обороны двух стран подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия - оно поддерживает стабильность в Сирии.

«Мои соболезнования семьям погибших, народу Сирии. Это большая трагедия. Мы постараемся в это время быть вместе с вами, быть рядом, и наша группировка оказывала помощь, по линии наших служб и гуманитарная помощь, в целом Россия откликнулась на ту большую беду, которая постигла сирийский народ», - выразил Сергей Шойгу соболезнования по поводу сильного землетрясения в Сирии в феврале этого года.

В российском оборонном ведомстве заявили, что встреча состоялась в дружественной атмосфере и подтвердила настрой на дальнейшее развитие взаимодействия между Россией и Сирией для обороны и борьбы с терроризмом.

Шойгу подчеркнул, что стороны прошли огромный путь в части освобождения сирийской территории от международного терроризма. Отметив, что впереди еще много работы, министр обороны России заметил, что большая часть этой работы уже сделана.

Махмуд Аббас в свою очередь поблагодарил российских военных за помощь и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.