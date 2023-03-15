Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны САР Махмудом Аббасом
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Сирии Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Минобороны России.
Переговоры прошли сегодня в Москве. Была обсуждена ситуация в Сирии, а также вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Министры обороны двух стран подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия - оно поддерживает стабильность в Сирии.
«Мои соболезнования семьям погибших, народу Сирии. Это большая трагедия. Мы постараемся в это время быть вместе с вами, быть рядом, и наша группировка оказывала помощь, по линии наших служб и гуманитарная помощь, в целом Россия откликнулась на ту большую беду, которая постигла сирийский народ», - выразил Сергей Шойгу соболезнования по поводу сильного землетрясения в Сирии в феврале этого года.
В российском оборонном ведомстве заявили, что встреча состоялась в дружественной атмосфере и подтвердила настрой на дальнейшее развитие взаимодействия между Россией и Сирией для обороны и борьбы с терроризмом.
Шойгу подчеркнул, что стороны прошли огромный путь в части освобождения сирийской территории от международного терроризма. Отметив, что впереди еще много работы, министр обороны России заметил, что большая часть этой работы уже сделана.
Махмуд Аббас в свою очередь поблагодарил российских военных за помощь и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.