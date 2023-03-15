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Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны САР Махмудом Аббасом

17:40 15.03.2023
Стороны также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой из Сирии Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Минобороны России. 

Переговоры прошли сегодня в Москве. Была обсуждена ситуация в Сирии, а также вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. 

Министры обороны двух стран подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия - оно поддерживает стабильность в Сирии. 

«Мои соболезнования семьям погибших, народу Сирии. Это большая трагедия. Мы постараемся в это время быть вместе с вами, быть рядом, и наша группировка оказывала помощь, по линии наших служб и гуманитарная помощь, в целом Россия откликнулась на ту большую беду, которая постигла сирийский народ», - выразил Сергей Шойгу соболезнования по поводу сильного землетрясения в Сирии в феврале этого года. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что встреча состоялась в дружественной атмосфере и подтвердила настрой на дальнейшее развитие взаимодействия между Россией и Сирией для обороны и борьбы с терроризмом. 

Шойгу подчеркнул, что стороны прошли огромный путь в части освобождения сирийской территории от международного терроризма. Отметив, что впереди еще много работы, министр обороны России заметил, что большая часть этой работы уже сделана. 

Махмуд Аббас в свою очередь поблагодарил российских военных за помощь и выразил надежду на продолжение сотрудничества. 

Ранее сообщалось, что Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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