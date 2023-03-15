По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу

© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

Все регионы Украины в третий раз в течение 15 марта подняли по сигналу воздушной тревоги. Об особых мерах безопасности на всей территории страны свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Как передает RT, сирены воздушной тревоги включались трижды с разницей в несколько часов.



Ранее сообщалось, что накануне жителей Украины на всем пространстве республики четыре раза за сутки призывали пройти в бомбоубежища.



Напомним, сирены воздушной тревоги ревут на Украине с октября 2022 года из-за угрозы российских ударов. После взрыва киевскими силовиками Крымского моста ВС РФ наносят регулярные удары по объектам энергетики и ВПК Украины.