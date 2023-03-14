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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Елизавета Потейчук
14:20 14.03.2023
Сигнал тревоги прозвучал в 14.00 по московскому времени.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
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По всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно сведениям ресурса, воздушная тревога была объявлена в 14.00 по московскому времени. Ранее сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной официальному Киеву части Запорожья.

Напомним, с октября прошлого года воздушная тревога на территории Украины звучит практически ежедневно. С 10 октября 2022 года российская сторона приняла решение об ответных мерах на теракт на Крымском мосту, устроенный киевскими силовиками. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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