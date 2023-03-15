СК РФ опубликовал кадры из квартиры стрелявшего из окна мужчины в Кировской области

При задержании стрелка ранение получил полицейский, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который открыл огонь из ружья из окна квартиры в Кировской области, о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Согласно опубликованному в Telegram-канале ведомства сообщению, 47-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из окна квартиры в сторону полицейских.

При задержании стрелка был ранен полицейский. Сообщается, что жизни сотрудника правоохранительных органов ничто не угрожает.

На данный момент сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее местная жительница города Вятские Поляны, где мужчина открыл огонь из ружья из окна квартиры, рассказала, что задержанный стрелок является охотником.