Расчеты «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции украинских боевиков

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало работу расчетов САУ «Мста-С» Западного военного округа в зоне специальной военной операции (СВО). В описании к видео сказано, что артиллеристы вели огонь по замаскированным укрепленным позициям украинских боевиков.

Действие происходит в лесу. На записи показано, как движется самоходная артустановка. Орудие заряжается вручную, но имеется механизм, который досылает снаряд. После того как расчет получает координаты целей, происходит заряжание и наведение. Установка приводится в боевое положение и производится выстрел.

Также на кадрах показана видеофиксация поражения целей. Отстрелявшись, экипаж артустановки покидает позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

Накануне Минобороны показало работу буксируемых гаубиц «Мста-Б» в зоне СВО. Артиллеристы уничтожили украинских боевиков, укрывшихся в блиндажах, а также подавили артиллерийское орудие противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.