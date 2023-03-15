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Генпрокурор РФ Краснов заявил о выводе из-под иностранного контроля пяти стратегических предприятий РФ

Алексей Курильченко
15:05 15.03.2023
На данный момент на рассмотрении находятся дела о выводе из-под иновлияния еще четырех предприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В 2022 году из-под иностранного контроля были выведены пять стратегических предприятий России. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Особо отмечу результаты реализации новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества. Состоялись судебные решения и выведено из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий, еще по четырем - дела в стадии рассмотрения», - заявил Краснов в ходе коллегии генпрокуратуры РФ.

Также Краснов сообщил, что в судебном порядке были признаны ничтожными договоренности с зарубежными структурами о добыче биоресурсов на более чем пять миллиардов рублей. Было прекращено отмывание более 3,5 миллиардов рублей, добытых незаконным путем. Еще 12 миллиардов, ставшие предметов незаконной легализации, были возвращены в казну.

В ходе коллегии президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура должна уделять особое внимание защите прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Также ГП РФ должна реагировать на все жалобы, поступающие от военнослужащих.

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