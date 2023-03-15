Путин заявил о позитивной динамике борьбы с экстремизмом у прокуратуры

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

У прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом, терроризмом, криминалом и коррупцией. Также благодаря работе прокуроров снизилось количество вмешательств в экономическую и деловую жизнь. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры.

«Целенаправленная работа прокуроров привела к сокращению числа проверок, необоснованного административного вмешательства в экономическую, деловую жизнь. Есть и позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что прокуратура должна уделять особое внимание защите прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Также ГП РФ должна реагировать на все жалобы, поступающие от военнослужащих.