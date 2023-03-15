Роджер Уотерс пригрозил судом за отмену его концертов в Германии

Музыкант считает, что за отменой его выступлений в ФРГ стоят политические мотивы.

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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс, известный своей пророссийской позицией, намерен судиться с немецкими импресарио, отменившими его гастроли в Германии.

Как сообщает Spiegel, под вопросом концерты ветерана рок-музыки в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Организаторы франкфуртского концерта заявили о намерении запретить концерт бывшего музыканта Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его «антиизраильского поведения». Мюнхен готов пойти по такому же сценарию.

«Уотерс считает, что, если оставить без внимания эту вопиющую попытку заставить его замолчать, это может иметь серьезные и далеко идущие последствия для артистов и активистов по всему миру», - приводит издание заявление агента музыканта.

Администраторы музыканта подчеркнули «неконституционность» и «неоправданность» отмены концертов, так как решения основаны «на ложном обвинении в антисемитизме, Уотерс - не антисемит».

Если юристы музыканта докажут политическую подоплеку отмены концертов, организаторам за игры в политику придется заплатить компенсацию.

Напомним, 8 февраля Роджер Уотерс выступил на Совете Безопасности ООН по ситуации на Украине и призвал к «решительному осуждению» тех, кто спровоцировал Россию на начало специальной операции. Музыкант отметил, что «Киев вооружают разные страны, но обычные люди не делят между собой прибыли военно-промышленного комплекса и не хотят выращивать детей для того, чтобы они стали "пушечным мясом"». По-мнению Уотерса, решение украинского кризиса возможно только после «немедленного прекращения огня без условий и оговорок», для этого Байдену, Путину, Зеленскому, руководству России, США и стран НАТО нужно изменить курс «прямо сейчас».